Servanches, France

Le tribunal administratif de Bordeaux s'est penché ce mercredi 19 septembre sur le cas du ball-trap de Servanches. Le rapporteur public a suggéré dans son avis l'annulation de l'arrêté préfectoral qui suspend l'activité du Périogord Shooting Club. Le ball-trap de Servanches est fermé par cet arrêté depuis juin 2017.

Jugement rendu d'ici deux à trois semaines

Selon les opposants, le rapporteur public a pointé un "vice de forme" dans l'arrêté de la préfecture de la Dordogne. "Dans 80% des cas, explique Gérard Varnier, membre du collectif des riverains de Servanches, le tribunal suit le rapporteur public. On a donc encore 20% de chances, on y croit. Mais c'est vrai que c'est mauvais pour nous. De toute façon, nous continueront à nous battre pour lutter contre les nuisances sonores de ce ball-trap."

De son côté, Benjamin Tranchant, le propriétaire du terrain du Perigord Shooting Club est heureux : "Je ne crie pas victoire car le tribunal n'a pas rendu son jugement, mais c'est une satisfaction. Une telle décision, si elle était confirmée, donnerait également du poids à ma plainte pour abus d'autorité contre la préfète de la Dordogne"

Juridiquement, Benjamin Tranchant pourrait rouvrir son exploitation dès l'annulation de l'arrêté si le tribunal administratif le décide. Dans les faits, cela risque de prendre plus de temps, pour une activité qui s'est arrêtée pendant plus de 15 mois et qui a perdu beaucoup d'argent.