Servian - Le propriétaire du jardin St Adrien reste en garde à vue

Garde à vue prolongée de 24h pour Daniel Malgouyres. Le propriétaire du jardin St Adrien à Servian, a abattu d'un coup de fusil de chasse jeudi soir un des deux cambrioleurs qui avaient fait irruption à son domicile. Les gendarmes enquêtent pour savoir si il a agit en état de légitime défense

On en sait désormais un peu plus sur ce qui s'est passé jeudi soir au jardin St Adrien de Servian. Vers 20h30, deux individus cagoulés, gantés et armés, ont fait irruption au domicile du couple Malgouyres. Les propriétaires du jardin ont subit plusieurs violences. Un des deux cambrioleurs, un homme âgé d'une quarantaine d'années qui n'a pas encore été formellement identifié, a été abattu d'un coup de fusil de chasse par Daniel Malgouyres. Son complice quant à lui est toujours en fuite.

Les gendarmes de la section de recherches continuent donc d'enquêter pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire. Et pour tenter de savoir notamment si il a agit en état de légitime défense.

Dans le village de Servian, on n'ose croire que ce dernier a agit autrement. Celui que l’on plaint le plus, c’est Daniel Malgouyres, le créateur et propriétaire du jardin de St Adrien, et pas le cambrioleur abattu.

Si la justice va sans doute mettre quelques mois avant de prendre position, l’opinion publique a donc déjà tranché, en faveur des propriétaires du jardin St Adrien.

Mais la question centrale de cette affaire reste en tout cas posée. Daniel Malguyres a t'il agit en état de légitime défense ?