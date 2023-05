Service dédié, psychologues, enquête : comment la police de Tours lutte contre les violences faites aux femmes

Forte augmentation des violences intrafamiliales et sexuelles en 2022 en Indre-et-Loire.

Comment mieux accompagner, aider, soutenir les victimes de violences intrafamiliales ? Le commissariat de Tours est en pleine transition, entamée en 2021. Le sujet est sensible, d'autant que les plaintes pour violences sexuelles ont bondi en Indre-et-Loire en 2022 de 30% sur un an .

"Ce n'est pas toujours simple de venir se livrer, de parler de choses très personnelles qui touchent à l'intimité d'un couple, qui touchent dans l'intimité d'une vie, explique le chef adjoint de groupe des atteintes aux personnes. Donc, on essaie aujourd'hui de mettre en place différentes choses pour favoriser cet accueil. L'accueil du commissariat est en pleine rénovation, on est en pleine transition. Depuis 2021, on a mis en place des choses pour mieux accueillir des femmes victimes de violences conjugales".

Code couleurs, équipe dédiée, formation avec des psychologues

Comme ailleurs en France, depuis août 2021, un tableau d'accueil confidentialité qui a été mis en place à l'extérieur et à l'intérieur du commissariat avec deux codes couleurs : le bleu qui permet de traiter des infractions "classique", qui ne nécessite pas une prise en compte confidentielle. Le code couleur orange permet en revanche une prise en charge confidentielle qui va éviter à la victime d'avoir à se livrer à l'accueil et à donner des détails qu'elle n'a pas forcément envie de donner. "Ça permet une meilleure libération de la parole derrière".

"Je pense que ce nouveau dispositif couleur n'est pas étranger au fait que plus de femmes viennent nous voir aujourd'hui, plus de femmes viennent nous parler" assure le chef adjoint de groupe des atteintes aux personnes

Actuellement, cinq personnes travaillent à plein temps au commissariat de Tours dans le service dédié aux victimes de violences conjugales. Ils ne traitent que ces dossiers. Ce sont des enquêteurs spécialisés qui étaient volontaires, "qui sont venus vraiment de leur plein gré, qui ont une vraie vocation. Ils sont vraiment investis dans leur mission, ils donnent vraiment le maximum" explique le chef adjoint de groupe des atteintes aux personnes.

Ces cinq policiers ont suivi une formation spécialisée en partenariat avec la préfecture et des partenaires institutionnels, des psychologues. Plus largement, l'ensemble des policiers du commissariat ont suivi une formation en ligne dédiée à la prise en compte de la parole des victimes de violences conjugales.

Au sein du commissariat, il y a également un pôle psycho-social qui est composé de deux personnes, une assistante sociale qui travaille sur Joué-lès-Tours et une psychologue. Cette psychologue est à temps plein au commissariat, dédiée à la prise en compte de la parole des victimes. "Cette psychologue peut nous permettre de libérer la parole des victimes en effectuant un travail préalable qui nous permet, nous, de pouvoir travailler au niveau judiciaire" détaille le chef adjoint des violences intra-familiales.

Une salle dédiée au recueil de la parole des enfants victimes

Les victimes ne sont pas forcément des adultes, il y a aussi des enfants. Pour les mettre dans les meilleures conditions pour recueillir leur parole, une salle est dédiée. "Les enfants, très souvent, assiste à des scènes pas forcément évidentes, poursuit le chef adjoint de groupe des atteintes aux personnes. Donc, dans l'accueil des femmes victimes de violences conjugales, on a bien souvent des enfants qu'on va pouvoir aider, entendre. Cette salle permet donc d'avoir une écoute meilleure, une attention de l'enfant qui est meilleure. Il y a tout un dispositif d'enregistrement vidéo qui permet de recueillir aussi des expressions qu'on n'aurait pas forcément vues".