Ses agents municipaux agressés cinq fois plus en un an, la ville de Nîmes lance une campagne "pour dire stop"

Stop aux agressions d'agents municipaux ! la ville de Nîmes vient de lancer une large campagne de communication pour appeler aux respects des agents en contact avec le public, de plus en plus victimes d'agressions verbales et physiques. En 2021, quelque 260 agressions ont été recensées, rien que pour les 92 agents de la direction population et citoyenneté (qui gèrent notamment les demandes de cartes d’identité et passeports, les procédures liées à l’éducation, ou le soutien aux procédures en ligne).

En 2020, on en totalisait cinq fois moins. "Les gens se permettent de nous pousser, de nous tordre le doigt, de nous balancer des papiers dans la figure", témoigne sur FB Gard Lozère Elham, elle est officier d'Etat civil.

"Des insultes : grosse pu... conn... tu sers à rien, t'es fonctionnaire, tu glandes. Nous, on est là pour travailler, fermer notre bouche. L'usager est roi, et puis c'est tout." Elham, officier d'état civil

"On voit que tout le personnel en lien direct avec le public est touché, ces hommes et femmes qui travaillent à la direction, constate Pascal Gourdel, Adjoint délégué aux finances, au personnel et à l’évaluation des politiques publiques. Population et citoyenneté mais aussi à l’éducation, à l’urbanisme, aux services techniques, aux espaces verts, etc. Cette montée de violence, renforcée par la crise sanitaire, est devenue telle que, depuis septembre dernier, la Ville a décidé de déposer des plaintes pour conserver des traces concrètes de ces agressions."

En quatre mois, déjà quinze plaintes et dix mains courantes ont été déposées au commissariat.

La Ville a conçu une campagne de communication volontairement impactante. Elle se décline en quatre visuels et est ponctuée d’une signature commune "En restant poli, ça marche aussi !" La campagne met en images une personne en train de passer ses nerfs sur un agent public, avec le début d’une insulte :

GROSSE PU… nition, c’est ce qu’on risque si on agresse physiquement ou verbalement un agent du service public,

ENC… ore une fois, insulter, agresser ou menacer un agent du service public est puni par la oi,

CONNA…issez-vous les peines encourues si vous agressez physiquement ou verbalement un agent du service public ?

SAL…ir un agent du service public en l’insultant est une infraction punie par la loi,

