Ses chiens d'attaques avaient égorgé son caniche

Les faits s'étaient déroulés il y a 18 mois à Champagne Saint Hilaire. Ce matin là, des gens prévenus par un voisin aperçoivent dans un fossé un homme allongé au sol, les bras et les mains en sang qui tentent d'arracher de la gueule d'un chien d'attaque son caniche.

ⓘ Publicité

Abattu de deux coups de feu

L'un des militaires va devoir tirer à deux reprises sur le chien pour le tuer. Deux coups de feu pour stopper une scène de cauchemar qui aura duré vingt minutes. Vingt minutes pendant lesquels les molosses vont s'acharner sur le caniche et son maitre qui cherche à le protéger. La scène est si impressionnante que ni un voisin arrivé en voiture au début de l'attaque, ni les pompiers arrivés peu après n'osent sortir de leur véhicule.

Il plaide la négligence

A l'audience, le propriétaire des molosses reconnaît sa négligence : une cloture inadaptée. Difficile de faire moins quant on sait que ses chiens n'en n'étaient ni a leur première fugue ni a leur première victime. "Votre négligence aurait pu être bien plus dramatique" assène la procureur, allusion à l'âge et aux blessures du septuagénaire. Le prévenu a finalement été condamné à verser 1175 euros d'amende (dont une partie assortie d'un sursis) et à 2400 euros au propriétaire du caniche. Le tribunal lui a également interdit désormais détenir un animal pendant trois ans. Notez que le second chien d'attaque avait été euthanasié après l'attaque.