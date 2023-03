Ses collègues réclament "Justice pour Doris", blessée à la main dans la manifestation de jeudi à Rouen

Les élèves ont été libérés un peu avant midi et une soixantaine de personnes sont rassemblées devant les grilles du collège Jean Lecanuet à Rouen, où travaille Doris depuis 6 ans. Chacun s'enquiert des dernières nouvelles concernant l'état de santé de cette AESH de 49 ans, mère de famille, dont le pouce droit a été littéralement arraché par l'explosion d'une grenade lacrymogène tirée par la police à la fin de la manifestation à Rouen. La photo de sa main ensanglantée a fait le tour des réseaux sociaux. "Elle est sortie du bloc vers 23 heures et sa famille m'a dit quelle était très très mal psychologiquement" confie Geneviève, professeur de français dans l'établissement et amie de la quadragénaire toujours hospitalisée au CHU de Rouen.

Couper court aux rumeurs

S'ils ont organisé ce rassemblement, c'est pour couper court aux rumeurs qui circulent sur les réseaux. Non, Doris n'a pas ramassé la grenade par terre et ce n'est pas quelqu'un d'agressif, au contraire. "C'est quelqu'un de bienveillant, très investi dans son travail et qui veut toujours aider les autres" décrivent en chœur Lucille et Stéphanie, deux de ses collègues AESH. C'est d'ailleurs exactement ce qu'elle faisait au moment où l'engin a explosé tout près de sa main ce jeudi, à la mi-journée, à l'issue de la manifestation rouennaise contre la réforme des retraites. "Elle était en train depuis le début des affrontements de dire aux gens de se replier, de faire attention à eux, et elle s'est fait blesser sans qu'elle ait rien fait de mal" raconte Julien, l'un des enseignants du collège, très choqué par les évènements. C'est le cas aussi des enseignants du lycée voisin Marcel Sembat, à Sotteville-lès-Rouen. C'est le lycée de secteur des élèves du collège et Doris aurait reconnu certains de ses anciens élèves parmi les jeunes qui cherchaient à sortir du périmètre où se déroulaient les affrontements entre les forces de l'ordre et un groupe de casseurs. Certains élèves ont d'ailleurs été légèrement blessés raconte Ambre, professeur au lycée. "Un élève a reçu un fashball dans la rotule et une autre élève a reçu un petit éclat derrière le genou. Ils étaient près de Doris quand elle a été blessée et ils sont choqués de ce qu'ils ont vu" déplore la jeune femme qui ne comprend pas cette violence.

"Justice pour Doris"

"Justice pour Doris", voilà ce que réclament les petites pancartes fabriquées pour l'occasion. Une enquête judiciaire a été ouverte sous l'autorité du Procureur de la République de Rouen pour tenter d'établir précisément les circonstances du tir qui a atteint la victime. Pour l'instant, l'Inspection Générale de la Police Nationale, la police des polices, n'a pas été saisie.