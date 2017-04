Ses onze derniers faits à Brive conduisent le voleur en prison pour un an

Cet homme vient d'être condamné après un jugement en comparution immédiate, ce vendredi, au tribunal correctionnel de Brive. Il a été incarcéré dans la foulée de sa condamnation.

Un Briviste de 35 ans restera un an derrière les barreaux. Jugé en comparution immédiate ce vendredi pour onze vols dans plusieurs grandes surfaces (Leclerc, Géant Casino, Electro Dépôt notamment), pour détention d'armes de catégorie D (un cutter et un couteau) et pour défaut d'assurance, il écope de neuf mois de prison ferme. Il comparaissait en récidive pour les vols et le défaut d'assurance. Une peine précédente de trois mois avec sursis a également été révoquée par le tribunal. L'homme, qui avait déjà été condamné sept fois, a été incarcéré à Tulle dans la foulée de son jugement.