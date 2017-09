Les parents d'une fillette l'oublient sur une aire d'autoroute sur l'A9 !

Drôle d'aventure pour une fillette de 10 ans, après avoir fait une pause sur une aire d'autoroute de l'A9 ce mercredi ses parents l'ont oubliée en repartant direction Montauban. Ils ont été prévenus par les gendarmes et sont ensuite revenus chercher leur fille.

La pause sur l'aire d'autoroute d'Ambrussum sur l'A9 près de Gallargues ( à la limite du Gard et de l'Hérault), a duré plus longtemps que prévu pour une fillette de 10 ans ce mercredi. Vers 7 heures du matin, la famille s'arrête pour prendre de l'essence et faire une pause. La fillette sort de la voiture et quand ses parents décident de repartir elle n'est pas à côté de la voiture, les deux autres enfants dorment à l'arrière.

Les parents visiblement pressés de rentrer chez eux à Montauban (Tarn-et-Garonne) après deux mois de vacances en Turquie ne remarquent pas que leur fillette de 10 ans n'est pas là. Ils démarrent et poursuivent leur trajet sur l'autoroute en direction du sud.

Pressés de rentrer chez eux

La petite fille, elle, reste calme et prévient tout de suite le personnel de la station service. Les gendarmes du peloton autoroutier sont aussitôt alertés et parviennent prévenir les parents. Ils sont alors à Narbonne dans l'Aude !

La famille fait demi-tour pour aller chercher la fillette et lorsque la voiture revient sur l'aire d'autoroute les gendarmes constatent que les enfants installés à l'arrière ne sont pas attachés. Interrogé sur son "oubli", le père de famille a expliqué qu'ils étaient pressés de rentrer pour la rentrée des classes des enfants.