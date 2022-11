Ses vaches souffrent des ondes électromagnétiques, un agriculteur ornais assigne Enedis en justice

Ces dernières années, des centaines de vaches sont mortes à proximité de réseaux électriques en France, d'autres sont perturbées au point de ne plus pouvoir produire un lait de qualité ! C'est ce qui est arrivé à l'exploitation d'Alain Crouillebois, éleveur et gérant d'une ferme à La Baroche-sous-Lucé au sud de Flers. Ce producteur de lait estime qu'Enedis est responsable de la large baisse de rendement qui a frappé son exploitation agricole en 2011. En cause ? L’installation quelques mois plus tôt d’une ligne souterraine de 20 000 volts et d’un transformateur implantés à quelques mètres de son troupeau de vaches.

Mes frais de véto passaient de 8.000e à 24.000e par an. Je perdais 50.000 euros à l'année - Alain Crouillebois, éleveur de vaches laitières dans l'Orne

Son problème est aujourd’hui réglé, la ligne moyenne tension et le transformateur ont été déplacés il y a 3 ans, mais il réclame aujourd'hui la réparation des préjudices subis, soit près d'un million d'euros. L’agriculteur a donc assigné en justice le gestionnaire du réseau électrique. Le tribunal a mis sa décision en délibéré ce lundi 7 novembre 2022

Situation avant déplacement des ouvrages d’ENEDIS Regroupement anormal des vaches - Alain Crouillebois

Vaches refusant certaines zones du bâtiment - Alain Crouillebois

Passage forcé des vaches aux robot - Alain Crouillebois

Situation après déplacement des ouvrages d’ENEDIS - Alain Crouillebois

Une association pour les agriculteurs touchés

Malgré 10 ans à se battre contre Enedis, Alain Crouillebois ne lâche rien. Il veut aller au bout de sa démarche pour servir d'exemple. Vice-président de l'ANAST, l'Association Nationale Animaux Sous Tension (une association d’agriculteurs victimes des ondes électromagnétiques) il partage son vécu en espérant faire avancer les normes.

"J'attends une prise de conscience des pouvoirs publics sur cette problématique-là. L'Énergie est primordiale pour l'État, car c'est d'intérêt public. Alors, il y a des dommages collatéraux et ce sont les agriculteurs qui en font les frais. Il faudrait qu'à partir du moment où un ouvrage est implanté, il faudrait que les opérateurs s'engagent à couper cet ouvrage-là sur une durée d'un ou deux mois pour voir si l'élevage repart normalement. Si jamais l'élevage ne se comporte pas convenablement, l'opérateur devrait s'engager à faire des modifications sur ces ouvrages, quitte à déplacer la trajectoire ou alors repasser l'électricité en aérien. C'est ce que j'ai fait chez moi, ça m'a coûté 63 000 €".

Sollicité par France Bleu Normandie, le gestionnaire du réseau de distribution d'électricité Enedis n'a pas donné suite à notre requête. Un communiqué du groupe est prévu après l'audience.