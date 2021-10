Centenaire de la naissance de Brassens : sa maison natale comme figée dans le temps

La ville de Sète fête ce vendredi 22 octobre le centenaire de la naissance de Georges Brassens. Il fait et fera toujours partie de la vie de ses habitants. Brassens repose au cimetière le Py . Des portraits de lui recouvrent les murs des rues, une école porte son nom, un espace-musée lui est dédié : L'Espace Georges Brassens et toute cette année la ville lui a rendu hommage.

Sur les hauteurs de Sète, la modeste maison du chanteur passe un peu inaperçue dans le quartier Haut, un des quartiers populaires de la ville. La plaque à son nom ne brille plus, la peinture est un peu défraichie, comme si le temps s'était arrêté. Le chanteur est née au 54 rue des Hospices. Depuis, la rue a été rebaptisée à son nom, mais le bâtiment jaune sable sur deux étages est toujours présent, au 20, rue Georges Brassens. Quand on passe la porte, les boites aux lettres sont d'époque, comme le papier peint jauni et la maison est habitée.

Au premier étage, l'étage ou est né Georges Brassens, vit Corane, 90 ans. Elle y a emménagé dans les années 80 et loue toujours l'appartement à la famille Brassens et s'y sent bien " C'e sont des gens gentils, j'ai bien été reçue. "

Pour les habitants c'est une fierté d'habiter dans cette rue mais certains aimeraient bien que cette maison fasse davantage honneur à leur chanteur favori avec au moins un bon coup de peinture. Pour les 100 ans, l'appel est lancé.