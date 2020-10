Sète : un homme menace de faire sauter son immeuble, une vingtaine d'habitants évacués

Ce samedi 3 octobre 2020 vers 15h30, la police s'est rendue dans un immeuble de Sète dans l'Hérault, pour interpeller un habitant d'une quarantaine d'années. Retranché dans son appartement, il menaçait de faire sauter l'immeuble et disait posséder des armes. La police a donc évacué le bâtiment, l'homme s'est finalement rendu après 17 heures.

Sa femme a prévenu les forces de l'ordre

L'affaire a eu lieu Boulevard de Verdun, pas loin du commissariat de police. Après une "dispute" selon la police, la femme du forcené, âgée de 35 ans environ, est allée se réfugier à la pharmacie. Elle a appelé les forces de l'ordre pour violences conjugales vers 15h30.

Sur place, la police a du négocier avec l'homme et faire évacuer une vingtaine d'habitants, par précaution. Le RAID a finalement pu s'introduire au sein du domicile vers 17 heures. Il s'était injecté de la méthadone et du lexomil et ne possédait en réalité aucune arme au sein de son appartement. Le forcené a été mis en garde à vue et transporté à l'hôpital.

Selon la police, son épouse a été auditionnée et n'a pas porté plainte pour violences conjugales.