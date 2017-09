Sète : une personne carbonisée retrouvée dans une caravane après un incendie

Samedi vers 18h, un incendie de quatre caravanes a fait un mort à l'entrée de Sète.

Quatre caravanes et deux voitures ont pris feu samedi en fin de journée vers 18h à Sète. Cela s'est passé à l'entrée de la ville, près du Mc Donalds et des voies SNCF. Les pompiers ont éprouvé quelques difficultés à se rendre sur place. L'endroit est difficile d'accès et squatté par des gens du voyage.

Le cadavre n'a pas été identifié

Le corps carbonisé a été retrouvé à l'intérieur de l'une des caravanes. Impossible pour l'heure d'identifier ce corps. Cela pourrait prendre plusieurs jours selon la police. L'origine de cet incendie est pour le moment inconnue, l'enquête commence tout juste. Des experts incendie vont se rendre sur place pour tenter de déterminer la cause.

Samedi pendant l'intervention des pompiers, plusieurs personnes ont été temporairement évacuées. La faute à une voiture fonctionnant au GPL (gaz de pétrole liquéfié). Les pompiers ont voulu éviter tout risque d'explosion.