Sète - Victime d'un infarctus, il appelle le SAMU trois fois avant d'être secouru

Un sétois de 32 ans, victime d'un infarctus fin septembre, a décidé de porter plainte après avoir appelé le SAMU à trois reprises. Ce dernier n'aurait pas pu intervenir aussitôt. L'homme doit la vie à sa voisine qui a insisté pour que les secours interviennent à son domicile

Jeudi 28 septembre. Il est 20h15. Marc est seul chez lui, et s'apprête à regarder un match de foot à la télé. Soudain, il ressent de fortes douleurs dans la poitrine. Il compose aussitôt le 15, le numéro du SAMU.

Au bout du fil, une femme lui explique que c'est sans doute d'origine pulmonaire. Mais qu'elle ne peut pas lui envoyer d'ambulance car elles sont toutes occupées.

Au bout d'une demi-heure, les douleurs s'intensifient. A 20h53, Marc rappelle les urgences. Et retombe sur la même interlocutrice auprès de qui il insiste. Il a de plus en plus mal. Il a envie de vomir. Il affirme qu'elle lui aurait alors répondu qu'il s'agissait sans doute d'une crise d'angoisse, mais qu'elle ne pouvait toujours pas lui envoyer d'ambulance. Le jeune homme parvient alors à se traîner tant bien que mal jusqu'à chez sa voisine, qui appelle les pompiers. L'appel est de nouveau basculé sur le SAMU. Au bout du fil, toujours la même femme. Le ton serait alors monté entre les deux femmes et l'opératrice aurait consenti à lui envoyer les secours.

En arrivant à l'hôpital, les médecins diagnostiquent un infarctus, et transfèrent Marc vers le CHU de Montpellier. Son espérance de vie ne dépassait pas alors une heure ou une heure et demi. Cela s'est donc joué à très peu de choses.

Aujourd'hui, Marc n'a plus qu'une idée en tête. Qu'on lui explique pourquoi il a du attendre si longtemps avant d'être secouru.

Son avocat devrait déposer ce mardi une plainte contre X devant le procureur de la république de Montpellier.

Mais il faudra sans doute patienter plusieurs semaines avant de savoir si le SAMU a réellement commis une faute ou une négligence.

La direction du CHU de Montpellier, dont dépend le SAMU 34, ne souhaite pas faire de commentaires pour l'instant. Mais elle affirme qu'elle est prête à recevoir le jeune homme pour lui donner des précisions sur les conditions de sa prise en charge.