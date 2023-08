Sévérac : il roule à 160 km/h au lieu de 80 au volant de sa Tesla

Un excès de vitesse de plus de 80 km/h. Les gendarmes ont arrêté un homme d'une cinquantaine d'années ce dimanche 13 août, vers 10h15, sur la route de Redon à Sévérac, entre Redon et Pontchâteau. Au volant de sa Tesla, l'automobiliste roulait à 160 km/h au lieu de 80km/h sur cette route départementale. Sa voiture électrique a été immobilisée, son permis saisi. Cet habitant de Pontchâteau devra payer une amende et sera présenté devant le tribunal de police le 20 septembre prochain.

Les gendarmes de la brigade de Pontchâteau ont choisi cette zone très accidentogène pour effectuer leurs contrôles, car c'est sur cette route que le 16 juin dernier, une femme de 55 ans est morte après avoir violemment percuté un poids lourd.