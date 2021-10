Sévices dans une communauté religieuse de Haute-Loire : "On ne sait jamais ce qu'il se passe chez les gens"

Des enfants séquestrés, attachés, frappés et humiliés dans une communauté religieuse de Haute-Loire. Deux frères nés au Puy-en-Velay viennent de porter plainte contre le responsable de la communauté de Malrevers, pour actes de torture et de barbarie. Mathieu, 29 ans, et son frère Joseph, 31 ans, expliquent avoir vécu l'enfer entre les murs de cette ancienne colonie de vacances où la communauté est installée.

Dans le petit village d'un peu plus de 700 habitants, beaucoup ont entendu parler de ces révélations, mais tous n'acceptent pas de les évoquer. "Pas de commentaire", répond une personne devant les grilles de l'école dès qu'on mentionne la communauté religieuse. Même chose pour un retraité croisé sur le place du village.

Des gens bien intégrés

D'autres s'arrêtent pour discuter, comme cette dame qui n'habite pas Malrevers, mais qui a été factrice dans le village tout comme son mari. "On avait des rapports cordiaux avec eux", explique-t-elle. "On recevait même toujours une boîte de chocolats de leur part à Noël." Elle se dit aujourd'hui bouleversée par cette histoire de sévices, qu'elle a découvert dans la presse. Le maire de la commune, lui, aurait bien aimé qu'on parle de son village pour un autre sujet. "Ce sont des gens bien intégrés", lâche Gilles Oger au téléphone. "Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus..."

En direction du lieu-dit Boissiers. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Une petite centaine de familles vivent entre elles

A quelques kilomètres du centre de Malrevers, on découvre en montant vers le lieu-dit Boissiers de grands murs en pierre et une large porte en bois. C'est là qu'habite la petite centaine de familles qui composent la communauté. "Au début, on ne les voyait pas beaucoup", confie Monique, leur voisine depuis leur arrivée au début des années 70. "Mais moi je n'ai jamais eu de souci avec eux, ils sont serviables. Dans le hameau, quand les gens sont bloqués par la neige, ils viennent aider à pousser les voitures", détaille la retraitée. "Après vous savez, on ne sait jamais ce qu'il se passe chez les gens."

Juste à côté de chez elle, il y a aussi Interstyl, l'entreprise de textile dans laquelle travaillent des membres de la communauté religieuse. Deux hommes en sortent, plutôt remontés par ces révélations, énervés aussi qu'on dise du mal de leur mode de vie. "On veut nous discréditer", dit l'un d'eux. "On veut nous faire passer pour des membres d'une secte, complètement lobotomisés, sous l'emprise d'un gourou... Mais ce ne sont que des fantasmes."