Sevran : deux agents de la ville agressés lors d'une intervention sur une bouche d'incendie

C'est le maire de Sevran (Seine-Saint-Denis), Stéphane Blanchet (DVG), qui annonce la nouvelle sur sa page Facebook : deux agents de la ville ont été agressés, jeudi 25 juin, alors qu'ils intervenaient pour fermer une borne à incendie.

Agressés en pleine intervention

Les fortes chaleurs, ces derniers jours, ont encore poussé certains à ouvrir des bornes à incendie pour se rafraîchir, alors que c'est strictement interdit. Ce jeudi, une ouverture a été constatée devant le collège la Pléiade. Deux agents de la ville se sont alors déplacés sur place, à 18 heures, pour la fermer. Mais ils ont été "victimes d'un caillassage pendant l'intervention" explique le maire. L'un des agents, blessé, a été admis aux urgences de l'hôpital Ballanger d'Aulnay-sous-Bois.

Renforcer les procédures

"Je condamne avec fermeté les effractions d'autres bornes à incendie depuis le début des fortes chaleurs", écrit Stéphane Blanchet qui rappelle que l'ouverture sauvage de ces bornes empêche l'intervention des pompiers en cas de feu et peut causer de graves accidents. L'élu, candidat au second tour des municipales, affirme qu'il a convoqué les services municipaux pour "renforcer" les procédures d'intervention avec Veolia et la Police Nationale.