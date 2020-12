Sevran : un homme placé en garde à vue après avoir lavé sa chienne Amy au karcher

La scène s'est déroulée sous les yeux de plusieurs témoins, mardi soir, à Sevran (Seine-Saint-Denis). Un homme a été surpris en train de laver sa chienne, une femelle croisée berger de 8 ans, dans une station de lavage à l'aide d'un jet d'eau à haute pression, selon les informations du Parisien, confirmées par l'Association Protection Animale à France Bleu Paris.

Un lavage au karcher

L'association a été alerté par les forces de l'ordre, vers 22 heures, pour prendre en charge Amy, la chienne. Un peu plus tôt les policiers avaient interpellé son maître, un agent de sécurité cynophile, qui semble-t-il, avait l'habitude de laver son animal de cette manière. "Les témoins ont vu une personne sortir le chien du coffre, qui l'a attaché au pare-choc de son véhicule et qui a utilisé un karcher à haute pression pour commencer à laver son propre chien", raconte Anne-Claire Chauvancy, la présidente de l'association, contactée par France Bleu Paris.

"L'animal hurlait sous la pression du jet"

Alertés par les cris de la chienne "qui hurlait sous la pression du jet qui était très douloureux pour elle", les témoins ont alors alerté la police. Le propriétaire aurait indiqué naturellement aux fonctionnaires qu'il voulait juste laver son chien et n'avait pas conscience du problème, apparemment. "Pour lui, comme c'est son outil de travail, ça lui semblait cohérent de le laver avec les mêmes outils qu'on utilise pour laver une voiture", déplore Anne-Claire Chauvancy. L'Association Protection Animale a déposé plainte pour"acte de cruauté envers un animal". L'homme était toujours en garde à vue ce mercredi soir.

Amy en "état de choc"

Après cette épisode traumatisant, Amy a été récupérée "en état de choc", "en plus, il faisait extrêmement froid, elle était frigorifiée, tremblait de partout". "C'est un chien très mignon, très gentil mais on sent son manque de confiance en l'homme donc on peut se dire qu'elle n'a pas du avoir une vie facile et pas beaucoup d'affection dans sa vie", assure Anne-Claire Chauvancy. La chienne est actuellement en pension.

Amy, une chienne de 8 ans, lavée au karcher par son propriétaire le 8/12/2020 à Sevran (Seine-Saint-Denis) - Action Protection Animale

Hausse des signalements pendant le confinement

L'Association Protection Animale, créée il y a trois mois seulement, intervient partout en France mais surtout en Île-de-France, "tout simplement parce qu'on a beaucoup plus de signalements", explique Anne-Claire Chauvancy. Et le confinement n'aide pas." Il ne se passe pas une journée sans qu'on soit contacté pour des faits de violences ou de maltraitances sur des animaux", assure la présidente. Plusieures explications : "d'abord, les gens sont beaucoup plus souvent chez eux donc sont témoins de ces faits-là qu'ils ne voient pas d'habitude peut-être. Il y a aussi peut-être un certain mal-être social qui pousse les gens à aller taper leurs nerfs sur animaux".