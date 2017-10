"Sexiste, ringard, honteux", les internautes se déchaînent après l'inauguration de la station d'épuration de Luynes

Deux femmes en mini-jupe et bandeau sur les seins au milieu d'élus en costume : les photos publiées par la Métropole Tours Val de Loire sur Facebook pour l'inauguration de la station d'épuration de Luynes ont suscité plus de 500 commentaires en 48h. Presque tous crient au sexisme et à la goujaterie.

On aura rarement vu une inauguration de station d'épuration aussi commentée que celle qui a eu lieu à Luynes, en Indre-et-Loire, samedi 7 octobre. Les photos postées sur la page facebook de Tours Métropole Val de Loire ont suscité en 48 heures plusieurs centaines de commentaires, très énervés pour la plupart. Ce qui pose problème, c'est la présence de deux jeunes femmes très légèrement vêtues aux cotés de Philippe Briand et Bertrand Ritouret.

Les internautes voient dans ces photos un sexisme d'un autre temps

Le président de la Métropole et le maire de Luynes sont en costumes-cravates, comme la quasi-totalité des gens autour d'eux... sauf deux femmes, simplement couvertes d'une mini-jupe et d'un bandeau argenté sur les seins.

En 48 heures, les photos ont suscité plus de 500 commentaires, pratiquement tous hostiles. Les mots qui reviennent le plus : "Affligeant. Consternant. Honte. On touche le fond. Ringard. Sexiste."

Déprimant, ces filles avec 2% de tissu sur le corps, au milieu d'hommes puissants en costume" - écrit une internaute

Les deux femmes appartiennent à un groupe musical chargé d'animer l'inauguration de la station d'épuration - @page Facebook Tours Métropole Val de Loire

Une question revient beaucoup : "A-t-on vraiment besoin de jeunes filles dénudées pour inaugurer une station d'épuration?". Cela entraîne beaucoup d'autres réflexions, beaucoup plus ironiques : "Pourquoi Briand et Ritouret ne sont pas en maillot de bain?". "C'est bien, ça donne envie de venir habiter là", ou encore, "Strauss-Khan a approuvé?".

Un élu du conseil communautaire s'est mêlé au concert de protestations. L'écologiste Emmanuel Denis écrit : "Cette publication est une honte totale pour la métropole. Merci de la supprimer et de dire qui est l'auteur de cette mise en scène ridicule"

Les deux femmes sont des danseuses chargées d'animer l'inauguration

Les deux femmes appartiennent à un groupe de samba chargé d'animer l'inauguration de cette station d'épuration. Cela explique la façon dont elles sont vêtues, mais cette explication n'apparaît pas sur le Facebook de la métropole. Sollicité à 9h, lundi matin, le service de presse de la métropole n'a d'ailleurs toujours pas répondu à nos demandes d'interviews et d'explications, à 15h.

La station d'épuration de Luynes, La Serre, est une station nouvelle génération, où ce sont les plantes qui aident à dépolluer les eaux usées. Une modernité qu'on ne retrouve pas sur les photos de l'inauguration.