Sextuple infanticides de Valognes : écoutez le podcast de France Bleu Cotentin qui revient sur cette affaire

Cinq épisodes sont proposés pour cette saison 2 du podcast de France Bleu "Crimes et témoignages". L'un porte sur l'affaire du sextuple infanticides de Valognes, à 20 kilomètres de Cherbourg, dans la Manche : en 2007, six corps de bébés sont découverts dans une cave. Leur mère Céline Lesage est inculpée puis condamnée en 2010 aux Assises de la Manche à Coutances à 15 ans de réclusion criminelle et une injonction de soins.

Qui est-elle ? Le procès a-t-il permis de le savoir ? Quelles énigmes demeurent ?

Pour ce podcast, Jacqueline Fardel et Morgane Samson sont retournées sur le terrain à Valognes, ont rencontré les acteurs du procès et les journalistes qui l'ont suivi.

Pourquoi cette affaire ?

Nous avons choisi l'affaire des infanticides de Valognes pour plusieurs aspects particuliers. La répétition d'abord : six bébés ont été tués entre 2000 et 2007. Un chiffre plus élevé que dans d'autres affaires d'infanticides plus médiatisées en France, comme par exemple l'affaire Courjaut . Et ensuite, un élément frappant : le déplacement des corps des victimes. Quand Céline Lesage déménage, elle emmène avec elle, dans le nouvel appartement, avec son nouveau compagnon, les sacs où se trouvent les bébés morts.

L'autre aspect particulier, c'est la banalité même de l'accusée : une femme sans histoire, discrète impliquée dans la vie de la commune et de différentes associations et maman d'un adolescent. Pas de traumatisme, de maladie mentale, ni de crise de couple.

Céline Lesage lors de son procès le 18 mars 2010 à Coutances (Manche)

"On ne veut pas raviver cette histoire"

Mais cela n'est pas été si simple de revenir sur cette affaire : peu de personnes-clés ont accepté de s'exprimer. Ni son avocate, ni le maire de la commune Jacques Coquelin, ni ses parents.

Et les habitants de Valognes préfèrent rester discrets, comme un mot d'ordre que tout le monde se serait passer : "On ne ravive pas cette histoire douloureuse". Et on veut aussi laisser tranquille une famille connue et reconnue de la ville.

Un autre regard sur cette affaire

Alors comment raconter, comment comprendre ? Il y a d'abord un gros travail d'archives à mener. Il s'agit de retrouver tous les reportages tournés au moment de l'affaire par la rédaction de France Bleu Cotentin, les comptes-rendus du procès, les articles aussi de la presse écrite. Il faut collecter, puis écouter, lire tous ces documents.

Il faut ensuite trouver les interlocuteurs pertinents, qui accepteront de répondre à nos questions au micro.

Le procureur de l'époque est parti à la retraite, l'avocat général a déménagé. Le président de la Cour d'assises, Hervé Locu aussi. Il travaille désormais à Paris, à la Cour d'Appel. Mais il a accepté de nous recevoir sans hésitation.

Nous avons aussi pu interroger un des témoins privilégiés de ce dossier. Le psychologue Jean-Luc Viaux, expert au procès. Il a depuis écrit un livre "L'amour infanticide" avec la volonté de mieux faire connaitre ce phénomène criminel terrible et de permettre à chacun de surmonter ses préjugés.

C'est cette même volonté qui nous a animées dans ce travail : prendre le temps d'aller au-delà de nos émotions, de nos a priori, prendre du recul et aider chacun à en prendre face à ce crime qui touche tant à l'intime.

Procès aux assises de Coutances de Céline Lesage en mars 2010