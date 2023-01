Seyssinet-Pariset : incendie dans une entreprise, les salariés évacués

Un incendie s'est déclaré ce jeudi après-midi dans une entreprise de la zone économique de Seyssinet-Pariset, rue Paul-Valérin-Perrin. Le feu a pris dans un local technique d'une société spécialisée dans le nettoyage de haute-précision pour l'industrie. Une trentaine de salariés étaient sortis avant l'arrivée des pompiers. Il n'y a pas de blessé.

Une soixantaine de pompiers mobilisés

En tout 350 personnes ont été évacuées par précaution de la zone de l'incendie ont indiqué les pompiers de l'Isère. Vers 16h30 l'incendie était maîtrisé. L'opération a mobilisé une soixantaine de soldats du feu.

Un peu plus tôt on pouvait voir un panache de fumée s'échapper de l'entreprise, dont les locaux s'étendent au total sur 1.000 mètres carrés. "La toxicité des fumées dégagées par l’incendie n’est pas préoccupante" indique la Ville de Seyssinet-Pariset sur les réseaux sociaux. Le site, qui a été évacué, "est sécurisé par la présence des forces de gendarmerie, la police municipale et les services techniques de la ville, précise encore le communiqué. L’électricité et le gaz ont été coupés par ENEDIS. La situation est à présent hors de danger."