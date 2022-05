Braqueur tué à Seyssinet-Pariset : le gendarme qui a tiré laissé libre, sa garde à vue levée

Le procureur précise que "ces enquêtes judiciaires sont automatiques quand il y a un usage des armes par un policier ou gendarme". Ce vendredi, le gendarme avait fait usage de son arme et mortellement blessé un homme de 63 ans qui venait de braquer une station-service de Seyssinet-Pariset.

Le gendarme qui a tiré ce vendredi après-midi sur un suspect après une tentative de vol à main armée dans une station-service de Seyssinet-Pariset a été remis en liberté ce samedi après-midi après avoir été placé en garde à vue, a indiqué le procureur de la République de Grenoble dans un communiqué. La garde à vue a été levée "à l'issue de la remise en situation sur les lieux" précise le procureur Éric Vaillant.

Le magistrat souligne par ailleurs que : "Ces enquêtes judiciaires sont automatiques quand il y a un usage des armes par un policier ou gendarme". Lors de son audition, le gendarme a expliqué que "le braqueur continuait à le menacer avec son arme malgré ses demandes de lâcher son arme". Ce volet de l'enquête est confié depuis ce vendredi soir à l'IGGN, l'Inspection générale de la gendarmerie nationale. Une autre enquête est ouverte concernant la tentative de vol à main armée, confiée cette fois aux gendarmes de la section de recherche de Grenoble.

Le braqueur avait tiré un coup de feu à l'intérieur du commerce

Les premières investigations de l'IGGN ont permis d'établir que le braqueur avait tiré un coup de feu à l'intérieur du commerce situé sur l'avenue de la République. La caissière qui s'y trouvait n'a pas été touchée, mais elle est très choquée. Par ailleurs, ce samedi, le procureur de la République avait appelé à la prudence concernant des vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Elles sont "incomplètes et ne permettent pas de se faire une opinion sûre de la réalité de la totalité de la scène" avait souligné le magistrat. Il invite à présent les personnes qui disposent de vidéos "à les communiquer via la plateforme de signalement de l’IGGN (avec le mot clé SEYSSINET) ou la gendarmerie la plus proche".

Concernant le suspect du braquage qui est décédé des suites de ses blessures, il s'agissait d'un homme de 63 ans. Voisin de la station-service, il venait régulièrement y acheter de l'alcool.