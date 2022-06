Seyssinet-Pariset : un homme meurt après une chute de quatre étages

Un homme est mort après être tombé de son logement à Seyssinet-Pariset samedi soir vers 23h. Les secours n'ont malheureusement rien pu faire pour le quinquagénaire qui a été déclaré mort sur place. On ignore encore s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident. Une enquête a été ouverte pour tenter de le déterminer.

Grave accident de voiture à Péage-de-Roussillon

Les pompiers de l'Isère mobilisés une heure plus tôt à Péage-de-Roussillon pour un accident de la route. Vers 22h, deux voitures se sont violemment percutées sur l'avenue Jacques Prévert. La conductrice du plus petit véhicule a du être désincarcérée. Gravement blessée elle a été transportée par l'hélicoptère du SAMU 69 à l'hôpital de Lyon Sud. Les trois occupants de l'autre voiture, plus légèrement touchés ont été transportés aux hôpitaux d'Annonay et de Vienne.