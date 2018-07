Un père de famille et sa petite fille âgée de un an sont morts ce lundi sur un sentier de randonnée dans le secteur de Seythenex. Ils ont fait une chute de plusieurs dizaines de mètres.

Haute-Savoie, France

Vers 16 heures ce lundi après-midi, une importante opération de recherche a été déclenchée dans le secteur de Seythenex. Alertés par une mère de famille inquiète de ne pas voir son mari et sa fille rentrer de leur ballade, une vingtaine de gendarmes (dont une équipe cynophile et un hélicoptère) ont ratissé une large zone située autour du "chemin du facteur". Le premier corps a été découvert vers 19h30 dans un secteur boisé bordé d’un ravin. Il s’agit de celui d’un homme âgé d’une cinquantaine d’année. Trois quarts d’heure plus tard, les gendarmes du PGHM d’Annecy ont retrouvé la deuxième victime, le bébé du couple. La petite fille était âgée d’un an.

Une petite balade qui vire au drame

Selon les premiers éléments de l’enquête, le papa et son enfant (la famille était en vacances en Haute-Savoie) étaient partis en fin de matinée pour une "petite balade". "Il était parti sans son téléphone portable et son portefeuille", a précisé ce lundi soir un gendarme. Le père de famille était équipé d’un porte-bébé et portait son enfant sur le dos. Pour l’instant, les circonstances de l’accident restent floues. "Il s’est visiblement éloigné du chemin de randonnée, peut-être pour couper l’itinéraire et renter plus vite", précise la gendarmerie. Une enquête a été ouverte.