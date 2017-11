Shaka Ponk, Orelsan, IAM : Musilac a dévoilé les noms de nouveaux groupes pour ses deux festivals 2018

Les programmateurs de Musilac ont révélé de nouvelles têtes d’affiches pour leurs deux festivals en Pays de Savoie ce mardi. A Chamonix en avril, il y aura notamment Rag’N’Bone Man, Shaka Ponk, Orelsan. Et sur l’esplanade du lac en juillet on applaudira The Stranglers, Deep Purple, Simple Minds

Les programmateurs avaient déjà alléché les fans avec des têtes d’affiche telles que Depeche Mode et Indochine. Les autres groupes qui partageront avec eux l’édition 2018 de Musilac sont des gros calibres également : Deep Purple, The Stranglers, Simple Minds, Rone, Roméo Elvis et IAM. Musilac c’est du jeudi 12 juillet au dimanche 15 juillet.

Avant cela à Chamonix, les 19, 20, 21 avril on ira applaudir : Stephan Eicher, Texas, Beth Ditto, Rag’N’Bone Man, Shaka Ponk, Orelsan.

Pour la suite, les programmateurs entretiennent le suspens : prochains noms de groupes dévoilés lundi 11 décembre et mercredi 13 décembre.

La billetterie sera ouverte vendredi prochain, le 1er décembre à 10heures.