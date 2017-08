Sheena et Cookie, deux chats abandonnés à Nîmes, échappent à un funeste sort

Sheena et Cookie, deux chats de 7 et 3 ans, ont été laissés plusieurs heures durant dans une rue de Nîmes. Mettant en avant un déménagement et une séparation, leur maître les a abandonné sans remord. Ils ont pu être sauvés par une association.

Deux chats abandonnés dans une rue en plein soleil durant plusieurs heures, c'est possible et c'est à Nîmes. Heureusement, il s'est trouvé un voisin pour s'en préoccuper et les confier à une association, en l'occurrence, "Toutous et matous", pour les accueillir. Sheena et Cookie, vont bien mais on sans doute échappé au pire.

Cette chatte de 7 ans et ce chat de 3 ans ont rejoint leurs quelques 80 congènères.

Trop vieux pour être adoptés, ils finiront leur vie là. Une existence qui a bien failli être écourtée. Suite à un déménagement le jeune homme qui les détenait ne pouvait plus s'en occuper. Sans aucun remord, il laisse Sheena et Cookie dans leurs cages en plein cagnard dans une rue de Nîmes. C'est Alexander qui les a trouvés.

Ils étaient là en plein soleil. Au moins 6 heures sans eau, sans rien.

Alexander fait le tour des associations susceptibles de les accueillir, trop vieux, pas de place. C'est Gloria de Toutous et matous qui leur fera une place chez elle. Elle ne veut pas juger mais quand même avant de les abandonner n'y avait-il pas une autre solution.Des abandons qui se multiplient. Gloria comme les autres associations n'a plus de place. Elle rappelle qu'on parle là d'acte de cruauté sanctionné par 2 ans d'emprisonnement et 30.000 euros d'amende.

Des abandons qui se multiplient et qui n’ont aucune excuse.

