Professeur tué dans les Yvelines : "Je continuerai de montrer les caricatures à mes élèves"

"Il a été assassiné parce qu’il apprenait la liberté d’expression" réagissait ce vendredi soir Emmanuel Macron lors de sa visite au collège Bois d'Aulne de Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Quelques heures auparavant, un professeur d'histoire-géographie de cet établissement était décapité en pleine rue. Tué car il avait montré des caricatures du prophète Mahomet lors de ses cours.

"Il faut continuer de lutter contre l'obscurantisme"

Enseignant à Périgueux, Daniel* est choqué par cet assassinat : "c'est une réaction d'effroi et de sidération" explique t-il au micro de France Bleu Périgord "Cela peut arriver n'importe où".

Daniel enseigne depuis 30 ans l'histoire-géographie et n'a jamais cessé d'évoquer la liberté d'expression devant ses élèves : "La liberté d'expression fait partie du cœur du programme : c'est le cœur l'éducation civique et de l'histoire-géographie, de l'apprentissage de l'esprit critique et de la tolérance".

Les caricatures de Mahomet je les ai déjà montrées ! - Daniel

"J'ai montré à mes élèves que Charlie Hebdo faisait des caricatures sur l'Eglise Catholique et même sur les professeurs". Daniel assure "qu'il faut continuer de les montrer et explique ce qu'est la laïcité". Il continue : "Dès que l'on a su cela, j'ai envoyé un message à ma proviseure pour lui dire que je continuerai. Si on arrête, ils ont gagné. Il faut lutter contre l'obscurantisme. Si on ne sert pas à cela, on ne sert à rien".

Le témoignage de Daniel*, professeur à Périgueux Copier

Le premier ministre rencontre les syndicats d'enseignants

Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de l'Education nationale Jean-Michel Blanquer rencontrent ce samedi matin les syndicats d'enseignants.

Une enquête a été ouverte pour "assassinat en relation avec une entreprise terroriste" et "association de malfaiteurs terroriste criminelle". Les investigations ont été confiées à la Sous-direction antiterroriste (Sdat) de la police et à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI).

*Le prénom a été modifié.