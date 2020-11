"Si ça continue on va perdre 30 à 35% de nos commerces et restaurants", Jean-Luc Chauvin, prsdt de la CCI

Alors que le ministre de l'économie Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, demande aux distributeurs de décaler l'opération "Black Friday" prévue le 27 novembre sans donner de date de réouverture des commerces, le président de la CCI Marseille Provence Jean-Luc Chauvin estime que les commerces devraient pouvoir rouvrir le 26 novembre et participer ainsi au "Black Friday".

Mais est-ce bien raisonnable d'un point de vue sanitaire de rouvrir les commerces ce jour là où l'affluence risque d'être importante ? Jean-Luc Chauvin estime qu'il est tout à fait possible de gérer les clients en respectant les gestes barrières : "il faudra rouvrir un jour et de toute façon la crise n'est pas prête de s'arrêter".

Le président de la CCI de Marseille Provence qui se dit très inquiet pour les restaurateurs qui ne savent pas non plus quand ils pourront rouvrir leur établissement. Même chose pour les stations de ski qui se trouvent dans le flou à quelques semaines des vacances de Noël.

"On peut s'attendre, si on continue comme ça, à ce qu'on perde entre 30 et 35% de nos commerces, cafés, bars et restaurants qui ne pourront pas rouvrir. Derrière les bars et les restaurants il y a tout une chaîne. Tout un pan de l'économie est en danger. Il ne faudrait pas que si on n'est pas mort de la crise sanitaire, qu'on meure de la crise économique."