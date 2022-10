"Si on répercute la facture d'énergie, nos clients n'achèteront plus !" s'inquiète un artisan catalan

"On va concentrer toute notre production sur quatre jours", explique Marcel Elezam. L'artisan fournit les professionnels - hôteliers notamment - en rideaux, coussins ou sièges, et il va devoir adapter ses horaires à sa facture d'énergie, qui doit doubler cet hiver. Lorsque les températures nécessiteront d'allumer le chauffage, il ne sera plus ouvert que quatre jours par semaine au lieu de cinq.

ⓘ Publicité

"Les salariés vont travailler une heure de plus chaque jour pour compenser, car nous n'étions ouverts que jusqu'à midi le vendredi, explique-t-il. Nous aurons quand même des factures plus élevées mais si cela peut nous permettre d'économiser 4 000 ou 5 000 euros [sur les 8 000 environ d'augmentation] c'est déjà bien".

Économiser de l'énergie pour éviter d'augmenter les prix de vente

Cette hausse du prix de l'énergie s'ajoute à celle, qu'il subit depuis plusieurs mois, des coûts de production. "Les œillets, ces petits anneaux métalliques que l'on met en haut des rideaux, par exemple, ont augmenté de 220 % ! J'ai déjà augmenté mes prix de 4 % entre 2021 et 2022, il vont encore monter de 5-6 % en 2023, si on répercute en plus la facture d'énergie, nos clients n'achèteront plus", s'inquiète-t-il.

Économiser de l'énergie est donc devenu sa priorité : il a coupé un ballon d'eau chaude dans la cuisine de l'atelier, coupé la clim plus tôt que prévu et compte repousser le plus possible le moment où il allumera le chauffage cet hiver.