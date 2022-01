"Si j'ai personne d'ici la semaine prochaine je ferme", des boulangers du Sud-Manche a bout faute de personnel

Un couple de boulangers de Villedieu-les-Poêles dans le Sud-Manche n'en peut plus. Depuis le moi de novembre, ils n'ont plus de pâtissiers. Diminué après un AVC il y a deux ans, le mari assure seul la production. Les deux commerçants lancent un appel pour trouver du personnel.

"J'ai trois galettes des rois qui se bâtent en duel en boutique, alors que j'ai une belle petite affaire", Alice Jurczynski est en larme quand elle parle de son quotidien. Avec son mari, ils tiennent la boulangerie "Au croissant d'or" à Villedieu-les-Poêles, dans le Sud-Manche. C'est leur cinquième affaire, mais depuis quelques semaines, leur vitrine est bien vide. En cause, les deux postes de pâtissiers sont vacants. Le couple lance un appel. Comme dans de nombreux secteurs, dont le bâtiment, la restauration ou encore le tourisme, il ne trouve personne. Un des effets de la crise sanitaire notamment.

Un rythme intenable pour le boulanger

"Mon mari a fait un AVC il y a deux ans. Il est beaucoup plus faible. Il n'est pas capable de tenir un poste seul. Un des pâtissiers a démissionné en novembre parce qu'il a trouvé plus près de chez lui, ça lui lui faisait trop de route. Et le deuxième pâtissière est enceinte", explique la boulangère. Alors le couple se démène pour les remplacer, en vain : annonces sur les réseaux sociaux, dans les journaux, coup de fil à Pôle emploi ou encore au Groupement des boulangers pâtissiers de la Manche et de l'Orne.

À bout, Alice Jurczynski n'a jamais connu une situation similaire en 35 ans de métier. Un crève cœur pour cette commerçante surtout que son chiffre d'affaires a augmenté de 8% depuis 2019. Son mari est en plus à quelques mois de la retraite. "Les gens ont envie de rester chez eux en télétravail, ils n'ont plus envie de se bouger je pense", continue-t-elle. Conséquence, le couple réfléchit à fermer boutique, s'il ne trouve personne d'ici la semaine prochaine.

Pas les seuls boulangers touchés dans la Manche

À Villedieu, nous sommes quatre boulangeries. En tout, on est trois à chercher des pâtissiers dans la même ville. L'un en cherche deux et un autre un. C'est quelques chose quand même, c'est pas possible" - Alice Jurczynski, boulangère à Villedieu-les-Poêles

Un phénomène que le Groupement des boulangers pâtissiers de la Manche et de l'Orne observe depuis le début de la crise sanitaire, mais pas seulement, selon son président : "On estime le manque entre 50 et 80 salariés en fabrication dans la Manche. L'effet Covid, je ne sais pas si c'est vraiment ça. On a ce phénomène depuis trois ans à peu près. Il y a une activité économique qui est là sur le secteur et beaucoup de demande."

En plus de ses deux pâtissiers, le couple Jurczynski devra également bientôt remplacer une de ses vendeuses, sur le départ. Les deux commerçants cherchent par ailleurs à vendre leur boulangerie depuis deux ans.

Pratique : Boulangerie "Au croissant d'or", 22 place de la République à Villedieu-les-Poêles, 02 33 61 03 59.