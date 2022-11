"Si je dois mourir en essayant tant pis": reportage à Calais un an après la mort de 27 migrants dans la Manche

"La France ne laissera pas la Manche devenir un cimetière", a promis le président de la République Emmanuel Macron le 24 novembre 2021 après la mort de 27 migrants dans les eaux glacées de la Manche en tentant de rejoindre l'Angleterre au large de Calais.

ⓘ Publicité

Un an après cette tragédie migratoire, la pire dans la Manche, les secours sont mis en cause et les traversées redoublent. Avant eux, plus de 40.000 migrants ont déjà atteint les côtes anglaises cette année. Un record depuis le début de ces traversées en 2018.

Prêt à tout risquer

France Bleu Nord est allé à la rencontre de migrants à Calais. Ils sont une dizaine d'hommes à se réchauffer autour d'un feu. La pluie passe à travers la bâche. Tony vit ici depuis un mois, il a fui le Nigeria et a déjà tenté plusieurs fois la traversée et il est prêt à tout risquer : "J'ai essayé trois fois mais on nous a stoppés. Mon ami a essayé 10 fois. Je n'abandonnerai pas. Parfois vous êtes dans une situation si dure, vous n'avez pas d'autre choix. Vous avez envie d'une vie normale, d'un avenir meilleur pour vous et vos enfants."

Et de préciser : "Les gens meurent, je sais mais j'ai espoir qu'un jour on y arrivera. Je ne sais pas quand ni comment mais un jour peut-être... Et si je dois mourir en essayant, tant pis".

Des tentes de migrants à Calais le 23 novembre 2022 © Radio France - Romane Porcon

Tentatives de traversée en kayak

Pour enrayer cette envolée des traversées, Paris et Londres ont conclu mi-novembre un nouvel accord visant à renforcer la surveillance des côtes et la traque des passeurs.

Pour ceux qui n'ont pas assez d'argent pour payer un passeur, tous les moyens sont bons., comme le raconte Yaz, un Égyptien de 32 ans : "Il y a des gens qui essaient de traverser en kayak mais ils n'y arrivent pas. Je ne vais pas faire cela, c'est trop dangereux".

Et de poursuivre : "Ils veulent vraiment y aller mais ils n'ont pas les 1.000 euros pour payer. Ils ont juste 200 euros alors ils achètent un kayak pour essayer quand même."

Passeurs "assassins"

Le préfet maritime de la Manche et de la mer du Nord Marc Véran pointe du doigt les passeurs - "des assassins" - qui font monter "44 personnes par bateau en moyenne, contre 25 en 2021".

Et malgré des démantèlements de filières - 55 depuis 2020 - ils ne cessent d'innover. Désormais, des "bateaux-taxis" embarquent des passagers directement dans l'eau, pour éviter d'être interceptés.

À lire aussi Naufrage mortel de 27 migrants dans la Manche : l'enquête accable les secours français

Des tentes de migrants à Calais le 23 novembre 2022 © Radio France - Romane Porcon

Le camion plutôt que l'embarcation de fortune

D'autres migrants comme Yaz préfèrent ne pas tenter la traversée en mer et préfèrent essayer de monter dans un camion, direction l'Angleterre : "Je ne veux pas passer par la mer c'est trop dangereux et on n'a pas d'argent. C'est trop risqué vu que les gens étaient noyés on ne peut pas prendre ce risque-là".

Et de conclure : "J'ai vu à la télé. que 27 personnes s'étaient noyées. Des femmes et des enfants... Le bateau c'est dangereux comme le camion. Je vais réessayer mais si je trouve un travail demain je laisse tout pour travailler en France".

Le 12 novembre denier, au large de Dunkerque, 40 personnes, dont plusieurs déjà à l'eau, ont été sauvées de justesse.

Des tentes de migrants à Calais le 23 novembre 2022 © Radio France - Romane Porcon