"Si je n'avais commis aucune erreur, l'ASSE serait en Ligue 1" confie l'ancien coach des Verts Pascal Dupraz

Il n'avait pas parlé depuis la descente en Ligue 2 le 29 mai dernier. Pascal Dupraz, désormais ancien coach de l'AS Saint-Étienne, est sorti de son silence. Le Haut-Savoyard a donné une longue interview à nos confrères du Parisien. Il fait part de sa tristesse de ne pas avoir sauvé le club, mais exprime aussi sa colère face à la violence de certains supporters.

"Si je n’avais commis aucune erreur, l’ASSE serait en Ligue 1" confie Pascal Dupraz, assumant sa responsabilité dans le naufrage stéphanois cette saison. Sur les raisons qui pourraient expliquer cet échec, le coach évoque la qualité de son effectif "qui n’était pas de taille à jouer autre chose que le maintien." Pascal Dupraz pointe aussi du doigt la jeunesse de certains joueurs, d'autres fragiles ou encore rapidement fatigués.

"T’as intérêt à maintenir le club, sinon on te fume !"

Il explique en revanche ne jamais avoir été lâché par les dirigeants du club et rend également hommage au trio Jean-François Soucasse, président exécutif, Samuel Rustem, directeur général adjoint délégué aux activités sportives et Loïc Perrin, coordinateur sportif, avec qui Pascal Dupraz dit avoir travaillé en confiance.

Dans cette interview, l'ancien entraîneur évoque enfin "le climat de terreur" qui s'est installé au fil des semaines et des mauvais résultats de l'équipe. Jusqu'à cette défaite 6 buts à 2 le 8 avril dernier. Dupraz se retrouve alors face à un supporter qui lui hurle au visage : "Espèce de bouffon ! T’as intérêt à maintenir le club sinon on te fume !" Une menace de mort qui a fait office de déclic pour Pascal Dupraz. "J’ai compris que je n’irai pas plus loin."