"Si je ne l'avais pas embauché, il serait encore là" : une vigneronne dévastée par la mort d'un vendangeur

C'est une femme dévastée que France Bleu Champagne-Ardenne a rencontré ce mardi 12 septembre. Une vigneronne qui a appris ce vendredi la mort d'un de ses vendangeurs sur ses parcelles. Il s'agit d'un Rémois de 19 ans.

ⓘ Publicité

C'est vendredi à l'heure du déjeuner que la vigneronne (qui témoigne sous couvert de l'anonymat) a vu le garçon pour la dernière fois. Elle a constaté qu'il ne se sentait pas bien. "Je lui ai dit qu'il pouvait s'arrêter, il m'a répondu que non, qu'il allait continuer. Donc je l'ai laissé continuer. Et dans l'après-midi, mon mari lui a demandé si ça allait, il lui a dit que oui." C'est plus tard dans la journée que le vendangeur qui travaillait en binôme avec le jeune homme l'a vu tomber à la renverse.

Depuis, la vigneronne est rongée par la culpabilité : "Je suis responsable parce que je l'ai embauché ce pauvre jeune-là. Si je ne l'avais pas embauché, il serait encore là". Il faisait très chaud ce vendredi, 32 voire 34 degrés à l'ombre, et on sait que les vignes sont en plein soleil. "On leur dit qu'il faut boire, on leur fournit de l'eau, des bouteilles, des jerricans... Je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi il est tombé", s'interroge cette vigneronne dans un torrent de larmes.

Une enquête ouverte

Face à ce drame, une première pour celle qui embauche des vendangeurs depuis plusieurs décennies, la vigneronne ne cesse de penser à la famille du jeune homme. "Je ne veux pas ne pas prendre la faute, on leur a pris leur garçon."

Contacté, le parquet de Reims indique qu'une autopsie a été réalisée ce lundi et que des analyses complémentaires sont en cours pour établir les causes du décès. Les investigations s'attachent également à déterminer les conditions de travail du jeune homme.

Depuis le début des vendanges, ce sont au moins quatre personnes qui sont décédées dans les vignes dans différents secteurs de la Marne. Le parquet de Châlons-en-Champagne a confirmé ce lundi soir que plusieurs enquêtes sont en cours.