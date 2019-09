"Si tu bouges de là, je te brûle!" raconte une employée de la maison de retraite de Montferrier-sur-Lez

Montferrier-sur-Lez, France

Ce soir-là, comme d'habitude Maryvone A. fait sa ronde pour fermer à clef les portes de maison de retraite pour prêtres à Montferrier-sur-Lez quand, tout à coup, elle est surprise, au détour d'un couloir, par un homme très grand, menaçant, en tenue de commando noire, cagoulé et armé jusqu'au dents. "J'ai crié de peur". Cet homme, c'est Eric Boucher qui a enfilé sa tenue de Airsoft et qui la met en joue avec la réplique plus vraie que nature d'une Kalachnikov. À 50 ans, il est jugé depuis jeudi pour meurtre par la cour d'assises de l'Hérault. Celui de la lingère de l'Ehpad qui accueille des anciens missionnaires en Afrique.

Elle pensait que son heure était venue

Eric Boucher traîne l'aide-soignante dans la bibliothèque, l'insulte, la frappe, la ligote, la bâillonne. "Si tu bouges de là, je te brûle!" Maryvonne A. est sidérée. Elle pense à ses enfants, ses petits enfants et se dit qu'elle va mourir là. "Je me suis fait pipi dessus". Pour elle, c'est une attaque terroriste : l'agresseur lui a dit qu'il est venu pour "tuer les pères".

Un appel au secours poignant

Laissée seule, c'est justement dans la chambre d'un des prêtres qu'elle se réfugie, après s'être libérée de ses liens, pour téléphoner aux gendarmes. Elle est complètement affolée, angoissée, mais à l'écoute de l'enregistrement de l'appel à l'aide on entend qu'elle s'efforce de ne pas parler trop fort. Elle ne cesse de répéter "Dépêchez-vous!" Ensuite, elle se cache dans un placard en attendant les secours.

Ce qui lui est arrivé ce soir-là, ça s’atténue avec le temps mais ça ne disparaît jamais"- Une experte psychologue

Quand elle a appris la mort de sa collègue, cela l'a traumatisée. Puis fait culpabiliser. "Pourquoi elle et pas moi?" Les jours, les semaines qui ont suivi ont été "une longue période de souffrance et de thérapie". Aujourd'hui elle va mieux mais "ma vie a basculé ce soir-là. Il y a un avant et un après".