Sigoulès : la disparition inquiétante du maître de chai de la cave coopérative.

Lionel Condeau a disparu depuis mercredi midi à Sigoulès. Il est parti avec une voiture de sa société et n'a plus donné signe de vie depuis. Les gendarmes lancent un appel à témoin.

Sigoulès, France

La gendarmerie de la Dordogne lance un appel à témoin. Lionel Condeau, maitre de chai à la cave de Sigoulès a quitté son travail mercredi trois avril avec une voiture de la société. Il a transmis un message alarmant à ses proches avant midi et depuis ils n'ont plus aucune nouvelle. Il est âgé de 51 ans, châtain, mesure un mètre soixante dix pour quatre vingts kilos. Il est vêtu d'un blouson noir et d'un jean et circule à bord d'une Clio blanche immatriculée CQ-670-WT. Il est possible qu'il se rende dans les Landes ou en Gironde Si vous l'apercevez, merci d'alerter la gendarmerie en appelant le 17.