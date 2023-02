Meurtre de Sihem : "On attend la vérité, pour ses parents avant tout", déclare son cousin Azzedine

"Après la terrible journée d'hier (NDLR : jeudi), je ne voulais plus parler à la presse. C'était le choc. La nuit passée, on s'est rendu compte que vous étiez partout ici, et c'était un devoir pour nous de déjà vous remercier, parce qu'on a eu besoin de vous (NDLR : les médias), pour retrouver Sihem". C'est par ces mots que le cousin germain de Sihem, Azzedine, a débuté la conférence de presse organisée ce vendredi après-midi au foyer de l'Habitarelle, à La Grand-Combe, dans le Gard. Il a aussitôt ajouté "C'est dur pour nous, on aimerait faire notre deuil en paix". La veille, le corps de Sihem a été retrouvé en bordure d'un chemin, sur les indications d'un homme de 39 ans, passé aux aveux pendant sa garde à vue.

"On attend la vérité"

Azzedine était entouré d'une cousine de la victime, Sabrina, et de son grand frère, Abdallah. Sous le choc depuis l'annonce des aveux et de la découverte du corps de la jeune femme, il raconte : "La nouvelle est terrible pour tout le monde. Ils ont un peu tué tout le monde, à différents degrés certes, mais ce meurtre-là, tout le monde a été touché. Ses parents en premier lieu. Et ses frères".

Il raconte ensuite : "Après huit jours de recherches intenses, où chacun a fait avec ses moyens... certes huit jours, c'est très long. C'est très dur pour la famille. Mais on voit que pour d'autres affaires, ça dure des années. Je plains vraiment ces gens-là à qui c'est arrivé, notamment pas très loin d'ici, il y a un jeune qui est décédé il y a quelques années au quartier des Cévennes ; la maman est décédée plus de 10 ans plus tard, sans savoir qui était le meurtrier. C'était le petit Hocine". Il s'agit là d'une affaire encore non élucidée : le 10 juillet 1999, sa maman envoie le petit Hocine, 9 ans, acheter de la confiture au supermarché à Alès. Son cadavre dénudé est retrouvé un mois plus tard. Ce meurtre sordide reste encore aujourd'hui une énigme. "Dans notre malheur, on s'estime heureux déjà d'avoir arrêté cette recherche interminable, et d'avoir pu identifier l'auteur", déclare encore Azzedine avec beaucoup de dignité.

"On a tous des filles, des enfants, sous la menace de loups comme lui."

Ce vendredi, la famille a aussi fait part de sa totale incompréhension à l'idée de savoir que l'homme était encore en liberté, avec un casier judiciaire comme le sien : 13 condamnations prononcées entre 2001 et 2015, essentiellement pour des faits de vols aggravés, la dernière étant une condamnation à 12 ans de réclusion criminelle pour vol avec arme prononcée par la cour d'assises du Gard.

"Il comparaissait libre aux assises. Il a agressé des gens qu'on aimait énormément. Et ce monsieur se baladait (..) la lenteur de la justice, on la regrette. S'il y avait eu des moyens afin que ce monsieur puisse être jugé plus tôt, on aurait pu éviter le drame", regrette Azzedine. "On a tous des filles, on a tous des enfants, sous la menace de loups comme ça. Ce sont des gens capables de tout, et qui pourtant se promènent librement".

Azzedine est aussi revenu sur la question d'une relation, intime ou non, entre Sihem et le principal suspect dans cette affaire. "Personne n'a la moindre indication comme quoi il y a la moindre relation entre Sihem et ce monsieur (..) on sait tous que le crime passionnel, ça coûte moins (NDLR : devant les tribunaux). En faisant ça, entre guillemets, il essaie d'enfouir la vérité". Le suspect, jusqu'ici, dit avoir tuée Sihem "dans le cadre d'une dispute liée à leur relation amoureuse" .

Ce que la famille attend, désormais, c'est toute la vérité et le plus vite possible : "On a confiance en la justice, en les enquêteurs. On nous a dit que ce sont les meilleurs de France qui sont mis sur cette affaire. Et on a confiance, sur le fait que la vérité ressorte, tôt ou tard".