Simon Gautier, le randonneur français disparu en Italie, a été retrouvé mort

Simon Gautier, l'étudiant français de 27 ans qui avait disparu lors d'une randonnée dans le sud de l'Italie vendredi dernier a été retrouvé mort, a confirmé sa mère à France 2 ce dimanche soir. Elle a indiqué que son corps a été retrouvé au fond d'un ravin par des chasseurs alpins secouristes vers 19h30, dans la combe de Ciolandre, là où d'importantes opérations de recherches ont été menées ce dimanche, juste au-dessus de la plage où le jeune homme avait passé la nuit précédant son appel au secours.

La gendarmerie italienne a également confirmé la mort du jeune français :"Le corps de Simon Gautier a été retrouvé il y a peu", a indiqué à l'AFP la gendarmerie de Sapri, près de Belvedere di Ciolandre, la commune où le corps du randonneur a été retrouvé.

Le sac à dos repéré par les secouristes

Son sac à dos a d’abord été repéré par des secouristes avec des jumelles au loin, sur les crêtes. Une équipe de chasseurs alpins italiens a finalement retrouvé son corps au fond d'une profonde crevasse. Les sauveteurs avaient également trouvé des traces de sang sur des rochers. Ils l'ont fait analyser, et ont constaté qu'il s'agissait bien de celui de Simon Gautier.

Les recherches intensifiées ces derniers jours

Les secours et ses proches, partis sur place, avaient intensifié les recherches et déployé des moyens importants pour le retrouver ces derniers jours. Ses amis avaient ouvert une cagnotte en ligne, ce dimanche, pour aider ceux qui le souhaitaient à rester sur place et tenter de le retrouver. La zone de recherches avait été resserrée ce dimanche.

Les amis du jeune homme voulaient garder espoir : selon eux, Simon Gautier était "très sportif et organisé", il avait bien préparé son voyage et il avait des réserves de vivres et d'eau. Dans la soirée, une veillée était prévue dans le village de Scario, le plus proche de la zone de recherches, où une messe en plein air a été dite en fin d'après-midi pour les secours et le jeune homme.

Polémique sur le délai d'intervention des secours

Vendredi 9 août, vers 9h du matin, au lendemain de son départ en randonnée, Simon Gautier avait appelé les secours avec son téléphone portable, et leur avait laissé ce message : "Je suis tombé dans une falaise, j'ai les jambes cassées, aidez-moi, je vois la mer mais je ne sais pas où je suis." Les recherches n'ont démarré qu'à la nuit tombée, et un hélicoptère aurait ensuite été dépêché sur place samedi matin, un délai jugé très long par les proches du jeune homme et de nombreux médias italiens.

"Dès le moment où l'appel à l'aide de Simon est parvenu aux carabiniers (...), les opérations ont débuté immédiatement pour géolocaliser le téléphone", avait assuré la préfecture de Salerno, dont dépend la zone, dans un communiqué samedi. Mais cette géolocalisation était compliquée, parce qu'il y a très peu d'antennes dans cette région inhabitée, avait expliqué un responsable des forces de l'ordre.