Porto-Vecchio, en plein mois d’août, un commando tire sur la foule, les services de sécurité interviennent. On dénombre quatre morts dont trois terroristes, cinq blessés en urgence absolue, dix-sept en urgence relative, des charges explosives ont été découvertes, des agresseurs un temps retranchés et des dizaines de membres de services de sécurité qui sont intervenus, pour ce qui n'était qu'une simulation.

Un exercice "NOVI"

C’est un exercice d’ampleur qui a été organisée ce mardi à Palombaggia. Un exercice de sécurité civile ORSEC (Organisation de la Réponse de sécurité Civile) NOVI (nombreuses victimes) multi attentats, qui avait pour but de tester la réactivité et la coordination des moyens en de situation critique.



L’ensemble des services de sécurité (Gendarmerie, police nationale…) et de secours (SDIS, SAMU…) ont participé à cette opération.



Tester la coordination des services

Durant tout l’après-midi, le site de Palombaggia était inaccessible afin de sécuriser totalement l’exercice et la logistique d’une part, et les moyens mis en œuvre nécessitant que les acteurs engagés puissent tester à huis clos leurs procédures d’autre part.

Dans le même temps, à Ajaccio, un centre opérationnel départemental (COD) avait été mis en place afin de superviser l’opération.

Un COD, centre opérationnel départemental avait été mis en place à Ajaccio © Radio France - Olivier Castel

« L’objectif de l’exercice c’était d’une part le schéma de l’alerte », explique Xavier Delarue, coordonnateur des services de sécurité intérieure, « une bonne communication et tout un jeu de terrain, avec des objectifs opérationnels très précis côté gendarmerie sur l’action. Mais également des objectifs interministériels sur la coordination des services, la mise en place du PC opérationnel etc… »

"On est toujours opérationnels"

Alors l’exercice a-t-il été concluant ? Les services sont-ils opérationnels ? « On est toujours opérationnels », répond Xavier Delarue, « la question est de savoir en combien de temps on l’est, en combien de temps on a une situation claire. On a eu des difficultés pour avoir des bilans par exemple. »

Du côté judiciaire, l’exercice aura permis au procureur de la République d’Ajaccio, Eric Bouillard, de constater qu’il faudrait à l’avenir y intégrer le volet enquête. « Ça veut dire la préservation de la scène de crime, prévoir l’arrivée des techniciens en investigation criminelle », détaille Eric Bouillard.

Depuis le centre opérationnel, à Ajaccio, les autorités ont suivi l'exercice en temps réel © Radio France - Olivier Castel

Deux exercices de type anti-terroriste sont menés chaque année, en Corse du sud, et depuis les attentats de Paris, les services de secours à personnes sont systématiquement associés au cœur des opérations.

Les pompiers disposent d’ailleurs depuis 2016 d'une unité spécialisée.