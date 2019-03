Simulation d'attentat à Argelès: un exercice grandeur nature

Argelès-sur-Mer, France

L'alerte a été donnée à 15h ce mercredi dans le quartier des campings d'Argelès... aussitôt un impressionnant dispositif associant forces de l'ordre et secours a procédé au bouclage de la zone en présence notamment du préfet des Pyrénées Orientales Philippe Chopin et du procureur Jean Jacques Fagni. Un scénario fictif d'une attaque terroriste avec prise d'otage visant un camping bondé qui aura mobilisé une centaine de personnes au cours des 2 heures d'intervention, avec 60 gendarmes, une vingtaine de pompiers, un chien spécialisé dans la détection d'explosif, et même l'assistance d'un hélicoptère ! Une 50taine de figurants ont également participé à cet exercice pour jouer le rôle des victimes blessées ou des vacanciers à évacuer.

Un équipe de pompiers spécialisée dans l'extraction des victimes s'apprête à intervenir © Radio France - Tanguy Bocconi

Un scénario d'attaque terroriste particulièrement complexe

Comme le rappelle le préfet Philippe Chopin " le gouvernement nous demande de nous préparer en cas d'attentat. On sait que les terroristes visent des lieux à forte densité de population comme peuvent l'être des campings où il y a également beaucoup d'enfants. Il faut sécuriser la zone, évacuer les victimes... cela représente beaucoup de difficultés. C'est pour cela que l'on complique le plus possible les conditions de l'exercice pour que les différents services soient préparés si le pire devait advenir. Voilà pourquoi on a volontairement choisi cette fois un emplacement avec une route d’accès unique !".

Outre ces difficultés le colonel Poumeau de Lafforest, commandant du groupement de gendarmerie du département détaille les objectifs de cet exercice semestriel : " le but est de réviser, maintenir et perfectionner nos processus internes et nos automatismes, afin de pouvoir intervenir le plus rapidement possible et porter assistance aux victimes sans attendre la fin de la crise. Nous devons également améliorer sans cesse la coordination entre les différents moyens et services, voilà pourquoi ce type d'exercice est pour nous très utile."

Cette simulation au scénario imprévisible jusqu'à son dénouement aura notamment permis aux gendarmes des Pyrénées orientales de s'aguerrir, puisque cette fois ce sont eux, et non le GIGN, qui ont neutralisé les 3 terroristes et libéré les otages.

Le préfet observe en direct les images filmées par hélicoptère du site visé par l'attaque terroriste © Radio France - Tanguy Bocconi