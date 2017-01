Simulation d'une attaque dans un lycée en Charente

Un exercice de sécurité civile a eu lieu hier aprèsmidi au Lycée professionnel Pierre-André-Chabanne de Chasseneuil-sur-Bonnieure, dans l'Est de la Charente. Il s'agissait de la simulation d'une intrusion dans l'établissement, avec prise d'otages et risque de tuerie massive

L'objectif de cet exercice, c'était de tester la réactivité des forces de l'ordre et des secours, en cas d'attaque réelle. C'est une obligation pour tous les établissements scolaires de tester la procédure de mise à l'abri et de réponse à une intrusion, après les vagues d'attentats terroristes de 2015 et 2016. Au lycée Pierre-André Chabanne de Chasseneuil-sous-Bonnieure, forces de l'ordre et secours se sont retrouvés pour répondre à l'intrusion d'un ancien élève, qui a été exclu récemment, et voulait se venger. Il était armé, et s'est enfermé dans le gymnase avec 14 autres lycéens et un enseignant, qu'il a gardé en otage. Le Peloton de Sécurité de la Gendarmerie de la Charente a donné l'assaut, quand l'assaillant a commencé à tirer sur ses otages. Il a été "neutralisé", et les otages ont pu être évacués. Le bilan fictif de cet exercice est de 11 personnes décédées et deux blessés.

