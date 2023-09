"Sinon je vous coupe la tête" : au tribunal de Bergerac, l'homme à la hache reconnaît avoir menacé ses voisins

L'homme de 38 ans a été condamné à un an et demi de prison, dont 8 mois ferme, pour violences et injures racistes, par le tribunal de Bergerac ce 18 septembre.

"Vous ne savez pas gérer les conflits", résume le ministère public lors de ses réquisitions. Et pour cause : le conflit avec ses voisins a mené ce Bergeracois de 38 ans à les menacer avec une hache vendredi 15 septembre 2023, en plus d'insultes racistes répétées. Le tribunal l'a condamné ce lundi après-midi pour violences et injures racistes.

L'objet du conflit de voisinage qui remonte à quelques mois est fumeux : une histoire de voiture volée au couple de voisins et de recherche du larcin. Ce vendredi soir, dans la petite impasse du centre-ville de Bergerac, le ton monte entre le couple et l'homme de 38 ans. Il a bu cinq verres de vin blanc moelleux - les policiers relèvent une alcoolémie de 1,78 g par litre de sang après son arrestation. L'alcool est bien le problème de ce Bergeracois.

Bracelet électronique à la cheville

C'est pour cela qu'il a un bracelet électronique à la cheville. Il a été précédemment été condamné pour des délits routiers, dont consommation excessive d'alcool et prise de stupéfiants au volant, et des faits de violence. L'homme de 38 ans a 24 mentions à son casier judiciaire. Le substitut du procureur, Gaël Bellet, rappelle qu'il passe régulièrement devant les tribunaux, depuis 18 ans.

Quand il boit, le Bergeracois en vient à insulter son couple de voisins de "bougnoules" et "sales arabes". Devant le tribunal, il ne voit pas le racisme de ces injures. Il explique que sa mère est marocaine et que lui est "un arabe français".

Insultes racistes

Ses sandales aux pieds, debout à la barre, le quadragénaire reconnaît par contre avoir voulu faire peur à ses voisins en brandissant sa hache devant eux, lors de la dispute. Ils sont à une soixantaine de mètres, lui est devant son garage - il ne peut pas s'éloigner de sa maison avec son bracelet électronique à la cheville. Il insulte le couple et le menace "Arrêtez de m'emmerder, sinon je vous coupe la tête !"

Le tribunal a suivi les réquisitions du substitut du procureur : le Bergeracois est condamné à un an et demi de prison, dont 8 mois ferme. Ses dix mois de sursis probatoire sont renforcés pendant deux ans : obligation de soins, interdiction de rentrer en contact et de paraître devant le domicile de ses voisins. Après avoir exprimé la condamnation et la peine, la présidente Edwige Bit s'adresse au prévenu : "Il faut que ça cesse", en référence à ses excès de violence. L'homme doit aussi 500 euros d'indemnités pour préjudice moral à chacun de ses voisins.