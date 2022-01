Un chat au commissariat de Montbéliard : "les collègues l'ont véritablement adopté"

Depuis deux mois, les effectifs du commissariat de Montbéliard comptent un agent très particulier, qui répond au nom évocateur de "Sirène". Il s'agit d'une chatte adoptée à la SPA.

L'idée a émergée à la suite d'un fait divers en octobre dernier à Audincourt : un chat précipité par la fenêtre d'un appartement qui avait ému les fonctionnaires du commissariat de Montbéliard. Dans l'impossibilité d'adopter le chat en question, le commissariat s'est tourné vers la SPA. Et Sirène, une chatte de deux ans, a été adoubée.

"Les vertus d'un chat mascotte dans un commissariat ? Cohésion et apaisement", explique Déborah Bouché, la commissaire Copier

Elle a pris ses quartiers dans les bureaux de la Police Technique et Scientifique de l'hôtel de police de Montbéliard. "On l'a installée dans notre service, car nous avons des astreintes 24 heures sur 24. Et il lui fallait un lieu assez grand pour s'adapter", explique Carine, enquêtrice à l'identité judiciaire de Montbéliard. "On voit des collègues arriver dans notre bureau spécifiquement pour venir saluer notre pensionnaire". Une chatière a même été posée au bas de la porte du service pour permettre à Sirène de divaguer dans l'ensemble du bâtiment.

Sirène a aussi droit à ses heures de récupération © Radio France - Christophe Beck

"Un chat peut apporter de la cohérence au niveau des effectifs et même apaiser les victimes, notamment dans les affaires de violences lourdes", confie la commissaire de Montbéliard, Déborah Bouché qui constate un véritable engouement autour de la nouvelle pensionnaire. "On a vu des collègues apporter un petit coussin, des petites friandises pour Sirène. On sent un véritable attachement des fonctionnaires pour l'animal. On l'a adoptée. On espère qu'elle nous a adopté aussi."