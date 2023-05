Sirènes d'alerte à la population en test à Nice et sur les Alpes-Maritimes toute la semaine

Pas toujours agréable à entendre car elles rappellent les sirènes d'alerte des bombardements aériens que l'on entend dans les films et pourtant elles peuvent s'avérer utiles. A Nice, lors des intempéries de novembre 2019, les sirènes ont retenti en fin de journée. Il s'agissait de prévenir les habitants des risques de crues importantes et des risques de submersion.

Les sirènes font parties du système d'alerte et d'informations aux populations (SAIP) Le signal qui monte et descend dure 1 minute et 41 secondes. Il peut se répéter trois fois de suite pour indiquer que les personnes doivent se mettre à l'abri.

Le département en compte 46. Le Ministère de l'Intérieur, l'armée, le préfet et les maires peuvent déclencher les sirènes en cas de catastrophe climatique ou naturelle, accident nucléaire, guerre,...

Nice : les zones de test dans la semaine

CI JOINT SUR NICE

Mercredi 3 mai matin :

HLM Gravier - Rue Charles Baudelaire, bâtiment 5

HLM Vallon des Fleurs - Avenue Henry Dunant

Palais Régina - Boulevard Régina - Entrée A

Mercredi 3 mai après-midi :

Grand Palais - 2 boulevard de Cimiez

Valrose - 44 avenue Brancolar

Jeudi 4 mai matin :

Eglise Saint-Barthélémy - 11 avenue Montée Claire Virenque

Palais Vulten - 70 boulevard Carnot - 3 avenue de la Rosaie

Galeries Lafayette - 6 avenue Jean Médecin

Jeudi 4 mai après-midi :

Palais Côte d'Azur - 84 rue Maréchal Joffre

Poste Thiers - rue Gounod

Vendredi 5 mai matin :

Ecole de commerce EDHEC - 79 boulevard René Cassin

Quartier les Moulins – avenue de la Méditerranée