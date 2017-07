Sisco : il n'y aura pas d'arrêté anti-burkini cet été

Le maire de la commune de Haute-Corse, d'où était partie la polémique sur le burkini l'été dernier, entend toutefois rester "vigilant".

Le maire avait demandé à son conseil municipal de prendre la décision. Réunis ce jeudi soir, les 11 conseillers présents ont tous rejeté la nécessité de prendre un nouvel arrêté anti-burkini.

"Nous ne sommes pas anti-burkini, mais nous réagirons en cas de provocation" (Ange-Pierre Vivoni)

Interrogé par RCFM à la sortie de la mairie, Ange-Pierre Vivoni explique qu'il s'agit "de calmer les choses, de repartir de l'avant et d'oublier toute cette affaire".

Mais il précise également qu'il sera vigilant. "Nous avons préparé un arrêté au cas où. S'il se passe quelque chose, je n'aurai qu'à le signer sans avoir besoin de réunir le conseil municipal. On ne peut pas laisser faire n'importe quoi non plus".

L'arrêté de l'an dernier validé en appel

Lundi dernier, la cour administrative d'appel de Marseille avait validé son arrêté pris l'été dernier, suite à la rixe qui avait déclenché une polémique nationale sur le port de ce maillot de bain islamique. Cet arrêté courait jusqu'au 30 septembre 2016 et visait à éviter les troubles à l'ordre public.