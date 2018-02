Bourges, France

C'est un nouveau drame humanitaire qui est en train de se jouer en Syrie. On dénombre plus de 300.000 déplacés dans le nord-ouest du Pays dans la région d'Alep en raison de combats entre des groupes armés et les forces gouvernementales syriennes. L'autre point de conflit concerne la région de Damas où plus de 400 civils ont été tués en quatre jours dont des enfants en Ghouta orientale. La situation inquiète au plus au point la France : le Quai d'Orsay débloque de nouveaux fonds pour l'aide humanitaire sur place.

140.000 euros pour l'association berruyère

L'association Médina (basée à Bourges) vient de recevoir 140.000 euros pour mettre en place un programme humanitaire sur trois mois, principalement dans la région d'Alep où elle a déjà installé une maternité et une clinique mobile. L'argent ainsi débloqué va permettre de financer l'envoi de kits non alimentaires (ustensiles de cuisine, couvertures, matelas) et des kits pour nouveaux-nés. Médina espère aussi pouvoir élargir ses zones d'intervention en couvrant de nouveaux camps de réfugiés.

Comment aider Médina ?

L'association Médina ne dispose pas d'assez de place pour stocker de grandes quantités de matériel en Berry. Si vous souhaitez les aider, il faut privilégier les dons en chèques à l'adresse suivante : Médina, espace Tivoli, 3, rue du Moulon à Bourges. Téléphone : 02 48 24 54 44 (9h à 12h30 et 13h30 à 17h30) ou par mail : coordination@solidarite-medina.org.