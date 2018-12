Situation tendue entre forces de l'ordre et gilets jaunes à Poitiers sud

Samedi soir, au niveau du Auchan de Poitiers sud, la situation s'est tendue entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Les policiers ont gazé les manifestants qui jetaient des objets sur le parking du Auchan et les voitures.

Poitiers, France

Samedi soir, après une journée de mobilisation des gilets jaunes dans le calme dans la Vienne, la situation s'est tendue entre ces derniers et les forces de l'ordre à Poitiers sud. Plusieurs gilets jaunes, et peut-être des casseurs, ont voulu investir le parking du Auchan sud et le centre commercial. Ils ont ensuite lancé des projectiles en direction du parking et des forces de l'ordre.

Les forces de l'ordre ont délogé les gilets jaunes de la zone

Des gendarmes et policiers sont arrivés en renfort dès 20 heures. Ils ont utilisé les gazes lacrymogène pour disperser le groupe. Ensuite ils ont arrêté un camion et en ont pris possession. Une personne en gilet jaune a été interpellée vers 21 heures. Vers 21 heures 45, les forces de l'ordre ont pris possession d'un premier rond-point. Les pompiers sont ensuite allés éteindre les feux.

La situation se tend devant le auchan #poitiers sud, évitez ce secteur en voiture pic.twitter.com/cMF09OhF2C — France Bleu Poitou (@Bleu_Poitou) December 1, 2018

Le magasin Auchan a fermé ses portes plus tôt que prévu par mesure de sécurité. Les forces de l'ordre allaient récupérer les voitures des clients, garées entre les forces de l'ordre et les gilets jaunes. Certains ont lancé des projectiles vers les voitures.

Un des feux allumé par les gilets jaunes sur le bitume. © Radio France - Manon Vautier-Chollet

Les pompiers sont venus éteindre les deux, une fois les gilets jaunes délogés. © Radio France - Manon Vautier-Chollet