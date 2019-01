Sivens : huit mois de prison avec sursis requis contre le gendarme qui avait lancé une grenade et blessé une femme

Tarn, France

Huit mois de prison avec sursis, interdiction de porter et détenir une arme pendant un an et interdiction d'exercer une mission de maintien de l'ordre pendant trois ans. Telles ont été les réquisitions du parquet à l'issue du procès en correctionnel de ce militaire, coupable d'avoir jeté une grenade de désencerclement dans une caravane où se trouvait une personne. C'était le 7 octobre 2014, Elsa Moulin, 25 ans à l'époque, militante anti-barrage avait été grièvement blessée à la main. L'affaire avait été éclipsée par une histoire similaire, bien plus dramatique : la mort trois semaines plus tard d'un jeune écologiste sur ce même site, Rémi Fraisse, tué par une grenade lancée par un gendarme là encore.

"J'ai fait une erreur"

La scène avait été filmée par l'un des quatre occupants de la caravane, elle a été diffusée pendant l'audience. Le militaire n'avait pas attendu que tous les zadistes sortent et avait lancé la grenade sur un matelas de la caravane. "Vous vous êtes senti menacé?", a demandé le procureur. "Non, répond le gendarme de 49 ans, expérimenté. Je voulais la lancer à côté de la caravane pour leur faire peur. J'étais fatigué, on travaillait jour et nuit sur le barrage à Sivens. J'ai fait une erreur c'était inapproprié."

Vous avez commis un acte délictuel, un acte de violence. — les réquisitions du parquet

Le ministère public n'a pas été tendre lors de son réquisitoire : "votre mission était de tenir le terrain. Vous n'êtes pas auteur d'un acte d'imprudence, ce n'est pas par inattention que vous avez jeté la grenade. Vous avez commis un acte de violence. Vous avez pris le parti de pouvoir porter atteinte à lm'intégrité. Ces violences ne sont pas justifiées. C'est un usage délictuel de cette arme. Vous êtes sorti des clous de votre métier".

