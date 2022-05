Le tribunal correctionnel de Nancy a rendu son jugement dans le procès des policiers de la Bac de nuit Nancy vendredi 13 mai. Sept prévenus écopent de peines allant de six à dix-huit mois de prison avec sursis, pour harcèlement moral et injures racistes à l'encontre de certains de leurs collègues.

Prison avec sursis pour les policiers de la Bac de nuit de Nancy jugés pour injures racistes et harcèlement

Le tribunal correctionnel de Nancy a rendu sa décision dans le procès dit des policiers racistes de la brigade anti-criminalité de nuit ce vendredi. Sept des dix fonctionnaires jugés sont condamnés à des peines de six à dix-huit mois de prison avec sursis, pour avoir instauré un climat de harcèlement raciste et sexiste au sein de leur unité. Trois policiers sont, quant à eux, complètement relaxés.

Interdiction d'exercer

Les juges ont également prononcé une interdiction définitive d'exercer le métier de policier à l'encontre du meneur du groupe. Les six autres prévenus condamnés sont, pour leur part, interdits d'exercer pour des périodes allant de six mois à cinq ans. Ils devront aussi verser plusieurs milliers d'euros de dommages et intérêts aux quatre parties civiles, c'est-à-dire leurs anciens collègues.

Les prévenus ont dix jours pour faire appel.