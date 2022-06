Les pompiers de la Sarthe font état de pas moins de six accidents sur les routes du département ce dimanche en fin après-midi. Le bilan est de douze blessés, dont un grave, piégé dans sa voiture à Dissay-sous-Courcillon.

Six accidents de la route ce dimanche après-midi en Sarthe, un blessé grave piégé dans sa voiture

La fin d'après-midi a été chargée pour les secours en Sarthe ce dimanche 12 juin. Les pompiers font état de six accidents différents pour un bilan de douze blessés, dont la moitié durant un choc entre deux voitures à Dissay-sous-Courcillon, près de Montval-sur-Loir, vers 17h20. Parmi les six victimes, l'une est grièvement blessée et doit être désincarcérée de sa voiture.

Un peu plus tard, vers 18h25, trois personnes ont été légèrement blessées également au cours d'un choc impliquant deux voitures à Montfort-le-Gesnois. Un véhicule a subi un accident sur l'A81 au niveau de Saint-Denis-d'Orques, faisant un blessé léger peu avant 19h. Deux cyclistes ont aussi été légèrement blessés : l'un a été percuté par une voiture à Saint-Mars-d'Outillé, l'autre a été victime d'une chute dans la rue Gambetta au Mans.

Si ces événements ne sont pas forcément liés à la fin des 24 Heures du Mans et au départ des nombreux spectateurs, la gendarmerie de la Sarthe en a profité pour appeler à la prudence sur les routes du département.