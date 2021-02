Six adolescents mis en examen après le meurtre d'une collégienne à Saint-Chéron

Le parquet d'Evry annonce ce jeudi matin que six adolescents de 14 à 16 ans ont été mis en examen après le meurtre d'une collégienne à Saint-Chéron (Essonne).

Le mineur âgé de 16 ans, qui a reconnu avoir porté le coup de couteau mortel, a été mis en examen pour meurtre sur mineur de 15 ans, violences aggravées et participation à un groupement en vue de commettre des violences, indique la magistrate Caroline Nisand.

Les cinq autres sont notamment poursuivis pour violences aggravées et placés sous contrôle judiciaire.

"Le mineur ayant admis avoir porté le coup de couteau a été placé en détention provisoire. Les cinq autres mineurs ont été placés sous contrôle judiciaire avec les obligations sollicitées et notamment interdiction de paraître en Ile-de-France (hormis un placement familial dans les Yvelines) et interdiction de contact avec les coauteurs, les victimes et leur famille", précise-t-il.