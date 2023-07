Six ans après la mort de Pascal Dépretz à Dechy, le procès de nouveau reporté

Franck Dépretz, le filleul de Pascal Dépretz, avait fait le déplacement depuis les Vosges pour assister à l'audience qui devait se tenir ce mardi devant le tribunal correctionnel de Douai. C'est au cours de cette audience que devaient comparaitre pour homicide involontaire un chauffeur de camion et la société qui l'employait à l'époque. Mais la convocation à l'audience a été délivrée à une adresse à laquelle n'habite plus le chauffeur, il ne l'a donc jamais reçue et était absent à l'audience.

Il a donc été décidé de reporter l'audience au 5 septembre 2023, un délai relativement court pour un renvoi. Cela fait plus de six ans maintenant que les proches de Pascal Dépretz attendent ce procès pour comprendre les circonstances précises dans lesquelles il a été mortellement fauché, ce 5 décembre 2016, en bord de route départementale à Dechy, près de Douai. Le chauffeur du camion mis en cause conduisait un camion transportant un engin de chantier dont un bras, mal fixé, s'est décroché et a mortellement fauché Pascal Dépretz. Son décès avait causé une vive émotion à l'époque, ce fromager de 51 ans étant très connu des marchés du Douaisis sur lesquels il vendait.

"Le vrai responsable de ce drame était présent à l'audience"

Ce nouveau report de l'audience est certes une déception pour Franck Dépretz, le filleul de la victime, mais lui estime que le "vrai responsable de ce drame était présent" à l'audience ce mardi: " C'est le responsable de l'entreprise qui employait le chauffeur, et qui négligeait tout ce qu'il était possible de négliger en terme de réglementation*. Ce drame ne serait jamais arrivé s'il n'y avait pas eu tant de manquements à la prévention; ça ne se serait jamais produit si le chauffeur avait eu les permis de conduire nécessaires, il n'était pas formé à conduire un poids lourd***".

Pour Patric;k Lambert, l'avocat des proches de Franck Dépretz qui se sont portés parties civiles, ce report de deux mois est un mal pour un bien: "Un mal parce qu'évidemment il faut encore attendre, mais c'est aussi un bien puisque l'objectif c'est que tous les mis en cause puissent être entendus, qu'on puisse poser toutes nos questions et que l'instruction soit complète."